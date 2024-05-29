値下三島一重口水指　茶道具懐石鵬雲斎坐忘斎淡々斎即中斎而妙斎七事式水屋道具炭道具

値下げしました！8,500円→8,000円中古品の三島一重口水指です。豊の作品で、共箱入りです。口径（外径）約15.5cm高さ（蓋の摘み含）約19cmです。素人計測ですので、誤差はご容赦くださいませ。 赤土に灰釉が掛けられており、白釉にて三島模様が描かれております。底にに作者の彫銘がございます。本体に汚れ、ワレ、カケ等の傷みはございませんが、塗蓋蓋の表面にスレ、曇りがあり、艶が無くなっております。共箱には経年によるヤケ、シミがございます。中古品である事へのご理解をお願い申し上げます。送料無料、らくらくメルカリ便での発送を予定しております。#利休#宗旦#仙叟#玄々斎#円能斎#淡々斎#鵬雲斎#坐忘斎#惺斎#即中斎#而妙斎#猶々斎#表千家#裏千家#大西#永楽#茶道具#大徳寺#懐石道具#華道#花瓶#陶器#風炉#骨董#鉄瓶#南部鉄器#金#乾山#真葛#酒井田柿右衛門#今右衛門#友湖#西陣織#徳斎#伊万里#九谷#鍋島#京焼#京都#人間国宝#相国寺#陶芸#香道具#香道#香炉#風炉#七事式#茶事#夜咄#アンティーク#志野流#遠州#不昧#濃茶#薄茶#浜田庄司#井上萬ニ#小林太玄利休 宗旦 仙叟 玄々斎 円能斎 淡々斎 鵬雲斎 坐忘斎 惺斎 即中斎 而妙斎 猶々斎 表千家 裏千家 大西 永楽 茶道具 大徳寺 懐石道具 華道 花瓶 陶器 風炉 骨董 鉄瓶 南部鉄器 金 乾山 真葛 酒井田柿右衛門 今右衛門 友湖 西陣織 徳斎 伊万里 九谷 鍋島 京焼 京都 人間国宝 相国寺 陶芸 香道具 香道 香炉 風炉 七事式 茶事夜咄 アンティーク 志野流 遠州 不昧 濃茶 薄茶 浜田庄司 井上萬ニ 小林太玄



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