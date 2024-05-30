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LE SSERAFIM FEARNADA カズハ 入場者限定特典トレカ
商品番号 F95840137292
商品名

LE SSERAFIM FEARNADA カズハ 入場者限定特典トレカ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LESSERAFIMファンミーティングの会場入場者限定ランダムトレカです。即購入◎※他の商品とのまとめ購入で多少お値引き可能です。※海外製品の為、初期傷等ある場合がございますがご了承ください。宮脇咲良サクラチェウォンウンチェカズハユンジンルセラフィムLESSERAFIMペンミ
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