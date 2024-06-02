JK (ヨットカー) 1BM-A1 / ホルン マウスピース

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商品詳細
JKの型番のうちC〜Eは店頭でもよく見かけますが、B(BM,BK)は見かけることが少ない印象です。もしお探しの方いましたらご検討ください。カタログスペック・内径18.0mm・スロート径4.6mm・カップ深い・Uカップ・アメリカンシャンク参考新品価格12,100円それほど使用しておらず状態は良好と思います。あくまで中古品のため細かい点が気になる方はご遠慮ください。
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