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商品詳細
北村直登さんの原画です。SMサイズ10514愛とケチの狭間で甲斐性をギリギリで優先させていく 馬気に入っている絵でしたが断捨離のため手放します。大切にしていただける方よろしくお願いします。#北村直登#ナオトキタムラ#原画#アート#馬#ウマ#うま#イエロー
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