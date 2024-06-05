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新品10点 ラナ ストラップ 鋼鉄の覇者 戦車5種 大空の覇者 戦闘機5種
商品番号 T18581620412
商品名

新品10点 ラナ ストラップ 鋼鉄の覇者 戦車5種 大空の覇者 戦闘機5種
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鋼鉄の覇者ストラップの《陸上自衛隊90式戦車》《M1A1エイブラムス》《レオパルド1》《タイガーⅠ》《キングタイガー》5点と大空の覇者ストラップの《N1K2局地戦闘機紫電改》《A6M2零式艦上戦闘機21型》《A6M5零式艦上戦闘機52型》《F6Fヘルキャット》《F4Uコルセア》5点のセットになります。10点とも未使用なので新品同様です。はじめからヘルキャットのプラスチックケースに少し変形がありました。レターパックプラスでよろしければ送料は負担いたします。他の発送方法をご希望の場合は事前にコメントをください。
http://narcologia.ru/goods/moped995168.html
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