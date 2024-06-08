The BONEZ \

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‼️プロフィール欄必読でお願いいたします。お約束をお守りいただける方のみご購入をお願いいたします。‼️TheBONEZTOURLINETONIGHT8/25LINECUBESHIBUYA（渋谷公会堂）の物販で購入しました。（当日、35℃程の中4時間弱並んで購入）❗️現時点ではこのツアー3公演のみでしか販売されていないので稀少かと思います。❗️BLACKXXL（詳しい寸法は表記がないのでわかりません）※他のBONEZのと同じボディであれば、着丈81㎝身幅66㎝となります。新品未使用です。着用するつもりで一度袋から出しましたが、やめてすぐ袋に戻しましたので広げてもいません。画像のショッパー一枚をオマケで付けます。 折り畳んでの発送になります。THEBONEZthebonezPAYMONEYTOMYPAINpaymoneytomypainDRAGONASHdragonash山嵐 JESSESUPERBEAVERSiMROTTENGRAFFTYcoldrainhey-smithmonoeyes10-feetTOTALFATshadowsJesseMcFaddinkj降谷建志 ハルカミライCrystalLakenoisemakeragefactoryTHEORALCIGARETTES