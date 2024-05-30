

抽象画/油絵/モダン/現代/北欧/アート/壁掛け/70×60/展示品 検:アルフレックス カッシーナ ボーコンセプト アクタス | Bello powered by BASE



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◎タイトルBello'sSelection☆抽象画/油絵/モダン/現代/北欧/アート/壁掛け/70×60/展示品検:アルフレックスカッシーナボーコンセプトアクタス◎サイズ縦:70横:60＊単位はcm◎コメントこの独特な抽象油絵は、美しい水色を基調としており、観る者の心を鮮やかに染め上げます。濃い青色のアクセントが、水の流れの中で躍動するリズムを表現しており、視覚的なダイナミズムを生み出しています。モダンなテイストと絶妙なバランスで描かれたこの作品は、まるで自然界の美しさと人間の感性が融合したかのような幻想的な雰囲気を醸し出しています。さまざまな筆致と色彩の濃淡を巧みに用いて、水面に映る光や波の動きを抽象的な形で捉えています。複雑で入り組んだ筆使いは、絵画表現の無限の可能性を示唆するとともに、観る者に独自の解釈と想像力を刺激します。インテリアにモダンな魅力を加えるだけでなく、日常生活に静かな癒しの空間を提供することでしょう。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。