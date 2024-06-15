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[未使用]　日本画 岩絵具 セット 48色
商品番号 W33173304610
商品名

[未使用]　日本画 岩絵具 セット 48色
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 12,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵具の種類...岩絵具未使用品です。購入時の価格は44,000円しました。現在は販売されていないようですが、絵具屋三吉さんで「日本画ことはじめセット【松】/12番」という商品名でした。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln938302.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome204043.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial821916.html

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