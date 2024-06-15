プリンセスラバー　シルヴィア　フィギュア

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プリンセスラバー シルヴィア•ファン•ホッセンフィギュア 目測1/8か1/7スケールぐらいです。開封品の中古品で購入後、私は飾らずそのまま保管してました。箱に多少のスレ等があります。本体は比較的キレイだと思います。※あくまでも個人的な感想です。中古品なので抵抗のある方はご控え下さい。土日月辺りの発送予定です。