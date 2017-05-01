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額入り時代浮世絵　江戸　明治　本物
商品番号 M56148059516
商品名

額入り時代浮世絵　江戸　明治　本物
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。江戸から明治初期前後の浮世絵、額入りです。作者は一陽斎　豊國。状態も良く、時代を経た割に美品です。サイズ額寸　横約64.7cm縦約51.8cm絵寸　横約50.0cm縦約37.0cm絵画の種類···浮世絵木版画形式···額縁入り主題···人物・肖像
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