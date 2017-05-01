額入り時代浮世絵　江戸　明治　本物

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商品詳細
値下げしました。江戸から明治初期前後の浮世絵、額入りです。作者は一陽斎 豊國。状態も良く、時代を経た割に美品です。サイズ額寸 横約64.7cm縦約51.8cm絵寸 横約50.0cm縦約37.0cm絵画の種類···浮世絵木版画形式···額縁入り主題···人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/injure734367.html
http://narcologia.ru/goods/organization845762.html
http://narcologia.ru/goods/Adder264475.html
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