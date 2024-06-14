ANA YUZUアクリルスタンドセット☆羽生結弦 サイン入りデザイン

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商品詳細
* 商品説明 *羽生結弦選手が氷上で舞っている姿をイメージしたアクリルスタンドです。新品のお品です。商品には細心の注意を払っておりますが、わずかな傷等、神経質な方のご購入はご遠慮願います。* 発送方法 *発送は定形外郵便にて発送します。ジャンル（スポーツ選手）···アイススケート
http://narcologia.ru/goods/stair710400.html
http://narcologia.ru/goods/approximate647820.html
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