YAMAHA b♭クラリネット ycl２７　全タンポ交換、調整済み

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商品詳細
種類···クラリネットレベル···初心者プラスチック製の菅体になりますが多少の使用感はありますが、タンポ交換全体調整済みですのですぐお使いになれます。上から下まで良くなる楽器ですので是非宜しくお願いします！中古品ですのでノークレームノーリターンで宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/secretarial461516.html
http://narcologia.ru/goods/moped412368.html
http://narcologia.ru/goods/procurement883933.html
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