Fishman Aura Spectrum DI

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商品詳細
新品で購入後に約1年程使用しました。エフェクトボードに組み、スタジオやカフェライヴなどで使用していました。大切に使っていましたので、目立った傷、汚れはありませんが、小さなすり傷程度はそれなりにあるかと思います。その辺りは写真を参考にして下さい。動作は、問題ありません。ガリなどもありません。付属品は購入時のまま全てそろっています。最近ピックアップを変えて、このプリアンプを使用しなくなった為の出品です。AuraSpectrumDIFISHMAN#FISHMAN#AuraSpectrumDI種類···エフェクター・プロセッサー
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