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FISHMAN Aura Spectrum DI
商品番号 N49890750655
商品名

FISHMAN Aura Spectrum DI
ブランド名 フィッシュマン
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入後に約1年程使用しました。エフェクトボードに組み、スタジオやカフェライヴなどで使用していました。大切に使っていましたので、目立った傷、汚れはありませんが、小さなすり傷程度はそれなりにあるかと思います。その辺りは写真を参考にして下さい。動作は、問題ありません。ガリなどもありません。付属品は購入時のまま全てそろっています。最近ピックアップを変えて、このプリアンプを使用しなくなった為の出品です。AuraSpectrumDIFISHMAN#FISHMAN#AuraSpectrumDI種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/encourage957472.html
http://narcologia.ru/goods/displease780831.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild180852.html

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