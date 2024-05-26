『映画ドラえもん のび太の新恐竜』公開記念 浮世絵木版画

『映画ドラえもんのび太の新恐竜』公開記念浮世絵木版画【商品概要】商品名：『映画ドラえもんのび太の新恐竜』公開記念浮世絵木版画販売数：限定300部発売元：株式会社版三額装サイズ：Ｗ約254mm×H約305mm 素材（額装部分）：木材、アクリル和紙（絵）：人間国宝 岩野市兵衛 越前生漉奉書■江戸木版画彫師-菅香世子■題字書家-美帆■刷り師-伊藤達也■和紙：九代 岩野市兵衛（人間国宝）新品未使用品、額付き。新品未使用です。版元からの配送時に梱包されていた段ボールでお送りします。（個人情報の入った宛名ラベル、納品書はピックアップ済み）匿名のメルカリ便（ヤマト便）にて発送させていただきます。希少品の為、値下げ交渉はご遠慮ください。万が一の配送時のトラブル等は当方では対応できません。



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