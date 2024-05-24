

人間国宝 清水卯一 一対湯呑み



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清水 卯一 / 湯呑（10客・共箱・銘有）



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清水卯一 抹茶盌-

種類···その他人間国宝清水卯一の作品です。滋賀蓬莱窯にて数々の秀逸な作品の中の一つ。４０年前から飾るのも使うのも勿体無くてずっと家で保管してきました。貫入の入り方や釉薬の垂れ方など独特の景色があり手に持った感じもふくよかで温かくとても良い作品だと思います。清水卯一先生のファンの方にお譲りしたいと思います。