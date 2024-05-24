古い 火鉢 常滑焼？ 漢詩 大正 骨董 アンティーク 古道具 茶道具 煎茶

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東大寺のそばで骨董屋を営んでいた父の遺品を整理してます。古い火鉢です。常滑焼かな？と思います。底に大正と書いてあります。スス汚れがついていますが、目立つ傷はありません。まだまだ使えます！「まとめ買い」でしたら少しお値引き可能です◎・タバコは大きさの比較のために買ったもので、出品物ではありません。 父も私も喫煙はしていませんし、動物も飼っていません。・発送は「匿名配送、追跡機能、100％郵送事故補償」の、「ゆうゆうメルカリ便」にて（土日祝は発送不可）。・システム上、コメント対応中であっても誰でも即購入可能なので、単品での値引き交渉には対応できません。 また、「いいね！」中の方に頻繁に通知が届いてしまうので、コメント機能の使用は必要最低限でお願いします。・「まとめ買い」機能によるご依頼があれば、専用枠が作成されます。 その後に、こちらの判断で多少お値引きいたしますので、そのままの値段でご依頼ください。・「いいね！」を押していただいた方に、随時値下げ通知が届きます。 最終値下げセールは、するとしても72時間限定で、一度だけです。 以降は保管コストを加味した値段に変更し、下１桁を０にしてます。・出品者ページから「＋フォロー」で最新出品の通知が届きます。338件のお取引のうち、返品・事故・悪い評価は一度もありません。よろしくお願いします！