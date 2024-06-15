マーベルレジェンド スターロード ロケット フィギュア 2体

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商品詳細
商品に興味を持っていただき、ありがとうございます。以下をお読みいただき、購入をお待ちしています。【商品の説明】「ガーディアンオブザギャラクシー」のスターロードとロケットのフィギュアです。【商品の状態】◯外箱は無くフィギュア本体のみです。◯付属品は全て揃っています。
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