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商品詳細
レイジングサーフチリSAR未使用品です。開封後、防湿庫に保管しています。比較的状態はいいと思いますが、素人検品の為完備品をお求めの方や、細かい所まで気にされる方はご遠慮下さい。プレイ用でお考え下さい。濡れ、折れ対策後発送いたします。即購入⭕以下検索用ポケモンカード汎用カードデッキパーツトレーナーサポートスタジアムセット売りまとめ売りデッキレイジングサーフ黒炎の支配者151クレイバーストスノーハザードVユニVSTARユニバースパラダイムトリガーイーブイヒーローズアルカナロストアビスバイオレットスカーレットトリプレットビートURRRRRRURSRSARHRCHRARCSRexVMAXVSTARV未使用サーナイトパオジアンギラティナミュウキュワワーミライドン
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