マーベルレジェンド キャプテンアメリカ ステルスシールド ...

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ご覧いただきありがとうございます。明日削除します。値下げしての再出品です！！格安なのでお早めに！！国内未発売！！整理整理のため出品します。大切にしてくれる方よろしくお願いします。内容は写真の通りです。シールド本体のみケースに飾っていただけで、外へ持ち出したりしてないので状態は綺麗な方です。元々の細かなキズはご了承ください。ただ購入時からベルトの一部が少しから凹んでいました。素材はプラスチック結構重みがあります。箱はすでにありません。(5枚目がパッケージでした)大切に保管していますが、気にされる方はお控えください。写真をご確認とご理解の上、ご購入ください。何かあれば、お気軽にコメントください。即購入していただいても大丈夫ですが、購入後は一言ください。よろしくお願いします。値段もかなり格安で大きさもそこそこあるので簡易梱包での発送となります。安全にお送りするため、ゆうゆうメルカリ便でお送りします。定形ではお送りしません。発送は遅れる場合があります。ご了承ください。#アベンジャーズ#キャプテンアメリカ