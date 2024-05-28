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- 【新日本プロレス50周年記念くじ】クリアファイル ステッカー アクリルスタンド
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商品詳細
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆閲覧有り難う御座います(ᵕᴗᵕ)【商品】◎新日本プロレス50周年記念くじ・クリアファイルステッカー…8種類・クリアファイル…9種類全11個・特大ラバーコースターライオンマーク◎暗所・素人保管となっております。神経質な方、完璧美品お求めの方のご購入はお控え下さい。◎陳列時のスレ等有るかと思います。◎値下げ・バラ売り❌◎ゆうパケットポストで発送致します。◎他にも色々出品しております。まとめ買いでお安く出来る場合も御座います、ご活用ください。相談も受け付けております。#まプロレス◎他の商品とまとめ買いご希望の方はコメント下さい。専用のお部屋をお作り致します((。´・ω・)。´__))ペコリ#まプロレス#プロレス#新日本プロレス#新日本プロレス30周年記念くじ#30周年記念くじ#クリアファイル#ステッカー#アクリルスタンド#アクスタまりありす
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