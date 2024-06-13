ZOOM R16 マルチトラックレコーダー MTR

購入後、スタジオでデモのレコーディング等に使用していました。年数経過しておりますが、特に目立つような傷もございません。やや底面に使用に伴う使用感はございます。各チャンネルへの録音再生は確認しました。本体、箱、ACアダプター、USBケーブル、確認用のSDカードが付属しますR16ZOOM#ZOOM#R16種類...その他



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