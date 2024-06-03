ケルブル ザ・ドライヤースワブ アルトサックス用 #6.665 プルバック紐付

いま使ってるスワブの洗い替えにと購入しましたが、結局使わなかったので出品します。商品名:ケルブルザ・ドライヤースワブアルトサックス用#6.665プルバック紐付購入価格:7,947円



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KOLBL ザ・ドライヤースワブ アルトサックス用



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