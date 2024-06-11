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戦闘機プラモデル　まとめ　F-4 ファントム　F-14　トムキャット　トップガン
商品番号 Y39431065788
商品名

戦闘機プラモデル　まとめ　F-4 ファントム　F-14　トムキャット　トップガン
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 4,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

戦闘機プラモデル　まとめ　F-4ファントム　F-14　トムキャット　トップガン　F-15J　イーグル　3台　飛行機　フィギュア■商品情報■●タイトル　戦闘機プラモデル　まとめ　F-4ファントム　F-14　トムキャット　トップガン　F-15J　イーグル　3台　飛行機　フィギュア●形状　プラモデル　フィギュア●素材　プラスチック●サイズ　ファントム奥行8.5㎝　横幅12㎝　高さ9.5㎝　トムキャット奥行19㎝　横幅12㎝　高さ9.5㎝　イーグル奥行19.5㎝　横幅12.5㎝　高さ10㎝　●ランク　中古AB●状態　　いただきものです。足りないパーツなど不明なため写真をご確認くださいPO3096
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