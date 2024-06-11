戦闘機プラモデル　まとめ　F-4 ファントム　F-14　トムキャット　トップガン

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商品詳細
戦闘機プラモデル まとめ F-4ファントム F-14 トムキャット トップガン F-15J イーグル 3台 飛行機 フィギュア■商品情報■●タイトル 戦闘機プラモデル まとめ F-4ファントム F-14 トムキャット トップガン F-15J イーグル 3台 飛行機 フィギュア●形状 プラモデル フィギュア●素材 プラスチック●サイズ ファントム奥行8.5㎝ 横幅12㎝ 高さ9.5㎝ トムキャット奥行19㎝ 横幅12㎝ 高さ9.5㎝ イーグル奥行19.5㎝ 横幅12.5㎝ 高さ10㎝ ●ランク 中古AB●状態 いただきものです。足りないパーツなど不明なため写真をご確認くださいPO3096
http://narcologia.ru/goods/voiceless866759.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi76747.html
http://narcologia.ru/goods/capitation476108.html
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