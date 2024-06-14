希少品【大倉陶園】金馬 金蝕馬 瑠璃 花器 花瓶 未使用品 箱付き ...

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【大倉陶園】皇室御用達大変珍しい大倉陶園の高貴な輝きの金蝕の圧倒的な七頭の金馬の花瓶です。迫力ある大きさです。芸術品上半分全て金蝕に描かれている七頭の走る馬の美しさと下半分は深みのある瑠璃色瑠璃金蝕15年程前に24万円で購入して箱に閉まったままの未使用品です。なかなかお目にかかれない希少品です。金が高騰していますので今現在でしたら倍以上の価格になると思われます。午年の方馬好きな方に！♦︎サイズ胴径:約30cm高さ:約19cm口径 15.3cm(多少の誤差はご容赦ください)大倉陶園の専用箱でお送り致します。ご興味お持ちいただけましたら、プロフィールをご一読ください。ご返品はご遠慮ください。☆気持ちのよいお取り引きを心がけております。どうぞよろしくお願い致します。#レア品#希少品#限定品#大倉陶園#ノリタケ#皇室御用達#工芸品#美術品#陶芸品#花瓶#花器#壺#馬