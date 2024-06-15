BOSS/ボス GT-6 マルチエフェクター (904 エレキギター用

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中古品なりの使用感や汚れなどございます。 電源アダプターが無く動作未確認です。 明確に分かる傷み、破損などは極力説明、又は写真掲載を心掛けておりますが完全な検品が出来ていないためリスクのある現状出品となりますので写真等、良くご確認頂きご納得の上でご入札お願い致します。 説明文に追加画像を掲載している場合がございます。(スマホ及びPCだとフォックスファイヤーのブラウザでご確認下さい。)動作確認等は検査用のコードで行っており商品に付属しない場合がございます。(付属商品は画像に写します。)