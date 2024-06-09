【総銀製】ヤマハ　フルート　YFL-714

種類···フルート多彩な音色の変化に心はずむ、感性豊かなフルートです。スタンダードモデルに、より一層の豊かな表現力を付加しています。デザイン、機構の両面にハンドメイドの仕様を取り入れて丹念に作り上げたモデルです。洋銀の明るさと銀特有の柔らかい音色とが融合した温もりある響きが特長です。ハンドメイドの「トーンホールアンダーカット」効果を得られるトーンホール設計により、重厚さと煌めくような響きを兼ね備え、微妙な音色のコントロールにも自在に応えます。頭部管・管体から胴輪、キイポストや座、キイまで銀を使用した贅沢な総銀製フルート。低音から高音まで伸びのある響きで、総銀製ならではの色彩感の豊かな音色で微妙なニュアンスを伝えます。（ヤマハ製品情報より抜粋）付属品ケース、村松フルート製ケースカバー、クリーニングロッド欠損パーツ頭部管、主管抜差保護キャップご入用の際はお近くの楽器店様で取り寄せしてください。合計1,500円弱ほどで買えると思います。2000年初期ロットプロフェッショナルモデル、オフセットカバードキイEメカ付、トーンホール引き上げカーリングタイプ調整済みで即演奏可能です。貴金属相場も上がっています。今後も値上がり必至ですので今のうちに手に入れましょう！他のECでも販売中ですので、売り切れの際はご了承の程よろしくお願いします。



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