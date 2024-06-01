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備前焼　山根義秋作　瓢箪茶入　西陣織袱紗二点　有馬頼底（大龍）極箱　VR5609
商品番号 S85689471025
商品名

備前焼　山根義秋作　瓢箪茶入　西陣織袱紗二点　有馬頼底（大龍）極箱　VR5609
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 15,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約９cm　幅約７cm茶入は１点です。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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備前焼　山根義秋作　瓢箪茶入　西陣織袱紗二点　有馬頼底（大龍）極箱　VR5609
備前焼 山根義秋作 瓢箪茶入 西陣織袱紗二点 有馬頼底（大龍）極箱 ...
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備前焼 山根義秋作 瓢箪茶入 西陣織袱紗二点 有馬頼底（大龍）極箱 VR5609-
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