備前焼　山根義秋作　瓢箪茶入　西陣織袱紗二点　有馬頼底（大龍）極箱　VR5609

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大きさ 高さ約９cm 幅約７cm茶入は１点です。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。