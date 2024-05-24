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- 江口寿史 版画 ストップ‼︎ひばりくん! （2011年ファーストED）
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商品詳細
作品名：ストップ‼︎ひばりくん!Title：STOP!!HIBARIKUN!作家名：江口寿史（HisashiEguchi）作成年：2011年技法：ジグレ作品本体サイズ：35.0cm×32.0cm版画用紙：モロー額仕様：木枠額寸：50.0cm×50.０cm制作、販売：フリースタイルファーストエディション。限定300部
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