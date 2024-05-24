Roland SP-404SX

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商品詳細
RolandSP-404SX本体、SDカード、電源アダプター、CD-ROM、CHROMACAPSの出品となります。全体的に小傷があります。写真で状態をご確認ください。また、上部ノブにゴム劣化が見られるほか、右上ノブの蓋がありません。普段はCHROMACAPSに付け替えて利用していました。ツマミの動作は問題ありません。
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