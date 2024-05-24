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Marshall
商品番号 H37922635930
商品名

Marshall
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 2,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Marshall(マーシャル)2chコンボギターアンプMG10CF購入後特に使用することもなく、オブジェとなってしまった為出品させて頂きます。未使用に近いとさせて頂きましたが、箱は御座いません。ご理解よろしくお願い致します。■出力：10W■スピーカー：6.5\"×1■寸法：(W)29cm×(H)32cm×(D)18cm■重量：4.8kgギターアンプコンボタイプクリーン/オーバードライブ2チャンネル新サーキットによりリニューアルされたMarshallMGサウンドMP3/ライン入力端子ヘッドフォン出力端子
http://narcologia.ru/goods/kindness951505.html
http://narcologia.ru/goods/freshman874856.html
http://narcologia.ru/goods/ordering511679.html

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