[DODGEBALL KINGDOM]GENERATIONS グッズ5点セット

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6/17(金)・6/18(土)・6/19(日)三重公演】『GENERATIONS LIVE TOUR 2022 ...

DODGEBALLKINGDOMのGENERATIONSグッズ5点セットです！【内容】・HOODIE/Lサイズ・SWEATPANTS/Lサイズ・マフラータオル・メガホンうちわ・マスク全て新品未使用品です。購入してから暗所にて保管しておりました。このままダンボール又は袋に入れて発送させて頂きます。即購入⭕️バラ売り❌他サイトでも出品しておりますので急に取り消す場合がございます。予めご了承ください。#GENERATIONSfromEXILETRIBE#白濱亜嵐#片寄涼太#数原龍友#佐野玲於#小森隼#関口メンディー#中務裕太