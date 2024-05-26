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高橋由伸　直筆サイン色紙　カード付
商品番号 N11115267267
商品名

高橋由伸　直筆サイン色紙　カード付
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

高橋由伸　直筆サイン色紙　カード付1998年ニッポン放送ショウアップナイターのプレゼント当選された高橋由伸直筆サイン色紙をオークションで入手しました。当選通知等、証明するものはありませんので真贋を疑う方はご遠慮下さい。高橋由伸のルーキーの年でサインも現在と異なり貴重です。古い色紙なので若干の色あせ劣化、角の傷み等は有りますのでご了承の上でご購入をお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...色紙巨人軍監督ジャイアンツ
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