高橋由伸　直筆サイン色紙　カード付

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商品詳細
高橋由伸 直筆サイン色紙 カード付1998年ニッポン放送ショウアップナイターのプレゼント当選された高橋由伸直筆サイン色紙をオークションで入手しました。当選通知等、証明するものはありませんので真贋を疑う方はご遠慮下さい。高橋由伸のルーキーの年でサインも現在と異なり貴重です。古い色紙なので若干の色あせ劣化、角の傷み等は有りますのでご了承の上でご購入をお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...色紙巨人軍監督ジャイアンツ
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