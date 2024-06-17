ポケモンカード　ポピーSR SAR

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR早い者勝ち！！！ポケモンカードポピーSRSARの現状販売です。どちらも自びき後すぐスリーブ、硬質ケースに入れて大切に保管しております。傷等は見受けられませんが、素人目による確認であることをご理解願います。ご理解ある方のみ、ご購入いただきますよう、お願いします！
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