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ポケモンカード　ポピーSR SAR
商品番号 X96055819265
商品名

ポケモンカード　ポピーSR SAR
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR早い者勝ち！！！ポケモンカードポピーSRSARの現状販売です。どちらも自びき後すぐスリーブ、硬質ケースに入れて大切に保管しております。傷等は見受けられませんが、素人目による確認であることをご理解願います。ご理解ある方のみ、ご購入いただきますよう、お願いします！
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