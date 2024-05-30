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ハマ・オカモト 生誕祭 Tシャツ ライブグッズ
商品番号 R76914297535
商品名

ハマ・オカモト 生誕祭 Tシャツ ライブグッズ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前に、なんばHatchにて開催されたOKAMOTO’Sのハマ・オカモト生誕祭ライブグッズTシャツです。袋からはあけてありますが、観賞用として着用はせず保管していました。断捨離のため出品します。あくまで他人の手には渡ったものですので神経質な方は購入をご遠慮ください。サイズはLです。
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