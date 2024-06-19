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美品 ピカチュウ レッド CHR ドリームリーグ ポケモンカード
商品番号 R58606618678
商品名

美品 ピカチュウ レッド CHR ドリームリーグ ポケモンカード
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

素人目ですが擦り傷や白かけ等見当たりません。よろしくお願いいたします！#ポケカ#ポケモンカード#ピカチュウ
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