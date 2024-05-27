【希少】The Street Sliders ツアーポスター '90-'91

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ご覧いただきありがとうございます。TheStreetSlidersツアーポスターBIGBEATDANCE'90-'91サイズＢ1版(103×73cm)大型ポスターです。ポスタービニール袋に入れ巻いたままクローゼットに立てて保管していました。鋲跡なし。破れはありません。※傷について※※※画像をご確認ください。・所々に小さな折れシワがあります。・保管時、左側を下にしていた為ポスター縁に等間隔のシワがあります。・下方文字部分に横筋が何本か入ってます。・裏返すと下方部分に水分を吸った様なシミがあります。30年以上の個人宅保管で経年劣化はあると思いますが、飾っていただける方にお譲り致します。上記状態をご理解の上、購入をご検討ください。ご質問はコメント欄からお願い致します。※即購入可能※値下げ交渉はしておりません。コメント頂いても対応しておりません。発送はタイミングでゆうパックから宅急便に変更する場合があります。発送時にご連絡致します。ポスターの巻きが絵柄が外向きで巻かれているため、そのまま外側巻で梱包させて頂きます。防水・折れ防止を施し発送させて頂きます。よろしくお願いいたします。TheStreetSlidersザ・ストリート・スライダーズ