書道　✩長江　57×177（毎日）

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商品詳細
長江 57×177（毎日） 50枚中の紙の状態を確かめるために一度開封しました。紙の状態は良いと思います。使用していただける方の手に渡ればと思い出品します。写真を見ていただいて確認をお願いします。長期自宅保管をご理解いただける方のご購入をお待ちしています。よろしくお願い致します。※まとめ買い大歓迎です！
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