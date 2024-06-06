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- 【新品・未使用】 牛革 和太鼓 1.4尺・バチ付き・台付き 祭り
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商品詳細
種類...太鼓アクセサリー・パーツ...太鼓台、バチ御覧いただきありがとうございます。他にもアウトレット商品を出品しております。↓↓↓↓↓↓↓#とんちゃん123こちら送料無料！※ （北海道・沖縄・瀬戸内海の島々・離島は送料無料対象外）【新品・未使用】 牛革 和太鼓1.4尺・バチ付き・台付き 祭りFQ429==================================\u003c状態\u003e【新品・未使用】未使用ではございますが、皮面に革特有のやけ、しみがございます。（写真参照）■ (白く綺麗にすると皮が薄くなり穴が開きやすくなってしまう為)※現物写真(2～7枚目）■ サイズ サイズ 幅…約）約45.5ｃｍ(たたく面) 長さ…約53ｃｍ■ お祭り・イベントなどにいかがでしょうか？。■ 牛革ですので音の響きが違います。
http://narcologia.ru/goods/Sydney837849.html
http://narcologia.ru/goods/Persia8388.html
http://narcologia.ru/goods/conception685557.html
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新品・未使用】 牛革 和太鼓 1.6尺・バチ付き・台付き 祭り イチオシ ...
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