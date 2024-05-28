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- 奈良美智 缶 2001年シチズン腕時計が入っていた缶のみ
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商品詳細
昔、美術書店NADiffで購入した奈良美智さん2001年シチズン腕時計が入っていた缶です。少し凹みあります。中はきれいに思います。ほしい方がいらっしゃいましたら。21cm☓15cm高さ3cm奈良美智現代アートコレクションらくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便への変更ご了承ください
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