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奈良美智　缶　2001年シチズン腕時計が入っていた缶のみ
商品番号 U79126416903
商品名

奈良美智　缶　2001年シチズン腕時計が入っていた缶のみ
ブランド名 シチズン
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔、美術書店NADiffで購入した奈良美智さん2001年シチズン腕時計が入っていた缶です。少し凹みあります。中はきれいに思います。ほしい方がいらっしゃいましたら。21cm☓15cm高さ3cm奈良美智現代アートコレクションらくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便への変更ご了承ください
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