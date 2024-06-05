P-125ヤマハ電子ピアノ　C5 \u0026シンプルヘッドホンセット

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2回しか弾きません、まだ綺麗な状態ですP-125生産完了2018年6月発売思い通りにピアノを弾く楽しみを味わえ、持ち運びも可能なコンパクト＆ハイクオリティを実現した電子ピアノ。ベストセラーである前モデルをベースに、P-125ではより弾きたい気持ちを叶えるモデルとなりました。豊かな表現力で高品質な音と自然なタッチに加え、スリム＆スタイリッシュなデザインが魅力です。P-125は、グランドピアノの演奏感と充実の機能を搭載。思い通りにピアノを弾く楽しみを味わえ、持ち運びも可能なコンパクト＆ハイクオリティを実現した電子ピアノ。C5フットスイッチ、HPH-50、X型キーボードスタンド3点を贈りますP-125色/仕上げ本体色P-125B:ブラック、P-125WH:ホワイトサイズ/質量寸法幅1326mm高さ166mm（専用スタンド（L-125)装着時：759mm）奥行き295mm（専用スタンド（L-125)・譜面立て・転倒防止金具装着時：353mm）質量質量11.8kg（専用スタンド（L-125)装着時：20.8kg）操作子鍵盤鍵盤数88鍵盤種グレードハンマースタンダード（GHS）鍵盤 黒鍵マット仕上げタッチ感度ハード/ミディアム/ソフト/フィックスパネル言語英語音源/音色音源ピアノ音RGEスタンダードⅢ音源発音数最大同時発音数192プリセット音色数24録音再生録音録音曲数1曲録音トラック数2データ容量1曲約100KB（約11,000音符）互換性再生フォーマットSMF（フォーマット0、フォーマット1）録音フォーマットSMF（フォーマット0）ファンクションデモ/ヘルプデモ音色デモ21曲＋クラシック50曲全体設定メトロノームYesテンポ5～280リズム20メモリー/接続端子接続端子DCINDCIN12VヘッドホンPHONE端子（標準ステレオ）×2サステインペダルYes（別売FC3A使用時ハーフペダル対応可）ペダルユニットYes（別売）アンプ出力7W×2スピーカー12cm×2+4cm×2電源部消費電力9W（電源アダプターPA-150B使用時）種類···電子ピアノ