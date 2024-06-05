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Aqua Timez パンフ、チラシ、メモカ等セット
商品番号 R22712676327
商品名

Aqua Timez パンフ、チラシ、メモカ等セット
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り不可SUMMERLIVETOUR06からのライブの際にもらったチラシやハガキ、新聞の切り抜き、フライヤー、ステッカー、メモリアルフォトカード、ツアーパンフレット等です。流るる風の跡を、lastdanceは一度見て保管してありました。メモリアルフォトカードは座席番号が入っている物もあります。(各公演6枚入り、1組1800円でした)・theBiGBaNGtour'07ShibuyaO-EAST・evergreentour2008大阪厚生年金会館・evergreentour2008SHIBUYA-AX・stillconnectedtour'09名古屋国際会議場センチュリーホール・stillconnectedtour'09大阪厚生年金会館大ホール・stillconnectedtour'09神奈川県民ホール長期保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。他にもAquaTimezのグッズを出品しています。アクアタイムズグッズメモカ太志大介OKPTASSHImayukoteamAQUA写真グッズぴあメモリアルカードサービス
http://narcologia.ru/goods/manufacture586641.html
http://narcologia.ru/goods/update147695.html
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