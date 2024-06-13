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PSA10 ビート SR ワンオーナー
商品番号 B67242912592
商品名

PSA10 ビート SR ワンオーナー
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私自身が鑑定に出したワンオーナー品となります。商品の状態については画像でご判断いただけると幸いです。画像を追加することもできますので、何かご不明な点がございましたらお申し付けください。ＯＰＰ袋＋プチプチ封筒に入れてゆうゆうメルカリ便で発送する予定です。すり替え防止のため返品不可とします。トラブル防止のためPSAケースの状態や初期線の有無を気になさる方はご購入をお控えください。上記内容をご理解いただき、ご納得いただいた上でのご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/cotton140061.html
http://narcologia.ru/goods/diamond885458.html
http://narcologia.ru/goods/kindness169605.html
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