備前手造宝瓶　中村六郎作品

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商品詳細
種類...宝瓶 本物保証備前手造宝瓶 名工 中村六郎作品サイズ高さ7cm高台6.2cm口径8.1cm共箱付き。水漏れありません。
http://narcologia.ru/goods/enquire663989.html
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