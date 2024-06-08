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限定 ハシヅメユウヤ ジャーナルスタンダード限定プリント 奈良美智 KYNE
商品番号 O23581249031
商品名

限定 ハシヅメユウヤ ジャーナルスタンダード限定プリント 奈良美智 KYNE
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪急メンズ館イベントにて販売していた作品になりますジャーナルスタンダードとの限定コラボ作品です。eyewaterのメイン作品が真ん中にあり、周りは色んなキャラがいます。ed、サインの記載はもともとありませんが、数量限定販売された作品になります。サイズ33×24cm(多少前後はお許し下さい)DOLKbanksykawskyneHebrubrantleyNickWalkerLYMartinWhatsonMt.BrainwashYusukeHanai花井祐介idetatsuhirobacksideworksmichaelKagan小畑多丘奈良美智草間弥生村上隆長場雄Backsideworksバックサイドワークスconverseコンバース
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