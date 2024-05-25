【螺鈿】『 漆ピアス − 十字 − 』一点物 作家物 螺鈿 蒔絵 十字架 天然石

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《漆ピアス螺鈿蒔絵-十字-》蒔絵（漆芸）作家の、私MoonLightが制作しました＾＾ 日本の伝統技法である蒔絵を施した十字架のピアスです。青緑の輝きを放つ美しい十字架は、螺鈿（貝）の装飾を、その縁取りには純金の蒔絵を施しています。土台となる楕円も黒の漆塗りで、漆黒から浮かび上がる十字架が、お顔を艶やかに彩ります。 また、サポートストーンには、緋色のカーネリアンと癒やしのクラック水晶を合わせました。カーネリアンは前に進む勇気や、目標達成への力を与えてくれます。これから何かを始めようとされている方や、エネルギーを高めたい方にもオススメです♪ すべて手作業で丁寧に制作しているオリジナルの一点物ジュエリーです。漆ならではの上質な美を、ぜひお楽しみください。 【内容】タイトル:漆ピアス『螺鈿蒔絵-十字-』仕様:両耳用ピアス（フック）製作年：2021 作家名:Liliaサイン：有り（裏側）お箱:なし 【技法】螺鈿・蒔絵十字架:螺鈿（貝）、蒔絵（金縁）生地:木に黒漆 【サイズ】◇漆部分（天然石は別）縦：横：厚さ/ 約2×2.5×0.8cm◇全長（金具含む）縦:約5.7ｃｍ 【天然石】カーネリアン（4mm）、クラック水晶（4mm） ◇カーネリアン ‥勇気・元気・強い意志・目標達成・愛のエネルギーを高める・感情の安定◇クラック水晶‥浄化・邪気除け・心の傷を癒す・ヒーリング 【蒔絵とは】蒔絵は日本独自の漆芸技法。漆で線や絵を描き、乾かない内に金や銀の粉を蒔きつける。 【螺鈿とは】螺鈿は主に漆器や帯などに用いられる漆芸の装飾技法。貝殻の内側の虹色に輝く部分を切り出しはめ込む。【ご注意事項】※蒔絵は傷つきやすい為、お取扱には十分にご注意ください。※できる限り現物に近い色合いを目指していますが、お使いの機器によっても色合いが微妙に変化することがございます。予めご了承ください。#螺鈿#蒔絵#漆芸#漆#十字架#ピアス#純金#貝#両耳#天然石#パワーストーン#カーネリアン#クラック水晶種類···その他 装飾···蒔絵、螺鈿、その他