ディマジオDP218 Fenderジャパンボディ squierネック ストラト ...

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ボディ fenderjapanST62TXネック squierclassicvibeピックアップ ディマジオDP218×3基PU以外は各メーカーの純正パーツです。元のピックアップはありません。ネックはまっすぐでトラスロッドは触ってません。フレットはローポジションの低音弦側で8割、高音弦側～ハイポジションは8.5割残っています。弦高は12Fで2mmに調整しています。バーガンディミストカラー、ゴールドパーツでコンディションはいいです。配送用にsquierのショルダーストラップがないソフトケースをお付けします。トレモロのアームが見つからないためアームバーは付属しません。◇価格／送料の交渉なしでご検討ください。他のサイトにも出品しています。入れ違いで売れた場合はご容赦ください。