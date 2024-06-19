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ディマジオDP218　Fenderジャパンボディ squierネック　ストラト
商品番号 J45631938697
商品名

ディマジオDP218　Fenderジャパンボディ squierネック　ストラト
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 23,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボディ　fenderjapanST62TXネック　squierclassicvibeピックアップ　ディマジオDP218×3基PU以外は各メーカーの純正パーツです。元のピックアップはありません。ネックはまっすぐでトラスロッドは触ってません。フレットはローポジションの低音弦側で8割、高音弦側～ハイポジションは8.5割残っています。弦高は12Fで2mmに調整しています。バーガンディミストカラー、ゴールドパーツでコンディションはいいです。配送用にsquierのショルダーストラップがないソフトケースをお付けします。トレモロのアームが見つからないためアームバーは付属しません。◇価格／送料の交渉なしでご検討ください。他のサイトにも出品しています。入れ違いで売れた場合はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial121716.html
http://narcologia.ru/goods/moped374468.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect833970.html
ディマジオDP218　Fenderジャパンボディ squierネック　ストラト
squierネック & fenderボディ ディマジDP218搭載 美品 | フリマアプリ ラクマ
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