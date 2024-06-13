石井 清 限定版画 額装☆直筆サイン・エディション有☆ダイヤモンドスクリーニング

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60,001～￥70,000(版画）|アート＆フレーム|絵と額縁の専門店



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思わず息をのんでしまうような、光と水と森の自然のハーモニーを見事に描いている石井清の作品です。今回の出品に際し、知り合いのギャラリーに額縁まわりのスレ、小キズ補修のための磨きと、額裏テープ貼替え及び、止め金具とヒモを新品交換してもらいましたので、とてもキレイな状態になっております。(出品作品の詳細については、プロフご参照下さい。)作品自体も汚れ、シミなどもなく、良好な状態です。(作品名)はてしなく続く森と湖フィンランド(サイズ)縦36．6cm横61．6cm(ED)283／800(制作技法)ダイヤモンドスクリーニング(保管箱)有り画家鉛筆直筆サイン入り☆発送の際には保管箱に入れ、ビニールのプチプチでしっかり梱包し、お送り致します。リトグラフシルクスクリーンジクレー癒し玄関リビング受け付け応接室インテリア絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他