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KARE★マリリンモンロー★アート額★
商品番号 S59564307640
商品名

KARE★マリリンモンロー★アート額★
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAREマリリンモンロー額表面ガラスで海外の新聞？や雑誌？などで切り絵みたいになっています。額の部分が少しベタついてますが作品に影響はありません。サイズ約61cm×61cmこちらはあまり値下げを考えていません。ごく稀にあり得ない値下げ交渉してくる方がいますがご遠慮ください。
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