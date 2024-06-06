KAREマリリンモンロー額表面ガラスで海外の新聞？や雑誌？などで切り絵みたいになっています。額の部分が少しベタついてますが作品に影響はありません。サイズ約61cm×61cmこちらはあまり値下げを考えていません。ごく稀にあり得ない値下げ交渉してくる方がいますがご遠慮ください。



パッションオブバレエ120x100cm ピクチャーフレームアート ｜【KARE ...



Amazon.co.jp: KARE マリリンモンロー アート額 : ホーム＆キッチン



アートパステルピンク10x10cm フォトフレーム - フォトフレームの通販 ...



アルティコマルチ フォトフレーム - フォトフレームの通販 ｜【KARE ...



ゴールドフラワー デコフレーム 60×60cm ｜【KARE】ドイツの家具 ...



モダンアーキテクチャ100×80cm ピクチャーフレーム ｜【KARE】ドイツの ...



フレグランス80x80cm フレームピクチャー



ミラーレオパード アート ｜【KARE】ドイツの家具・インテリア雑貨 ...



アクアクイーンフィッシュ100x100cm ガラスアート ｜【KARE】ドイツの ...



イルミノ80x80cm デコフレーム ｜【KARE】ドイツの家具・インテリア ...



マドモアゼルリザ163x130cm アート ｜【KARE】ドイツの家具 ...



ゴールドフラワー デコフレーム 60×60cm



【廃番】ベタフィッシュ ライトカラー 65x65cm ピクチャーフレームアート



【廃番】Picture Frame Art Skull 100x100cm



【廃番】プードル 41x41cm ピクチャーフレームアート