KARE★マリリンモンロー★アート額★

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商品詳細
KAREマリリンモンロー額表面ガラスで海外の新聞？や雑誌？などで切り絵みたいになっています。額の部分が少しベタついてますが作品に影響はありません。サイズ約61cm×61cmこちらはあまり値下げを考えていません。ごく稀にあり得ない値下げ交渉してくる方がいますがご遠慮ください。
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