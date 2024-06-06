TOPPS DONRUSS Baseball MLB Ichiro イチロー②

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球少シリのPSA鑑定品になります。 2005年と古いカードになりますが、18年前のカードにしては綺麗な方だと思います。１／４０と少シリでファーストナンバーです。ケースに若干のスレ傷があります。 完品をお求めの方はご遠慮ください。しかしファーストナンバーはこれ以外存在しませんので、お早めにご購入をお願いいたします。検索用イチロー ICHIROIchiroメジャーリーグ MLB野球アメリカ米国メジャー引退
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