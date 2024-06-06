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TOPPS DONRUSS Baseball MLB Ichiro イチロー②
商品番号 A46563500455
商品名

TOPPS DONRUSS Baseball MLB Ichiro イチロー②
ブランド名 トップス
特別価格 税込 35,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球少シリのPSA鑑定品になります。　2005年と古いカードになりますが、18年前のカードにしては綺麗な方だと思います。１／４０と少シリでファーストナンバーです。ケースに若干のスレ傷があります。　完品をお求めの方はご遠慮ください。しかしファーストナンバーはこれ以外存在しませんので、お早めにご購入をお願いいたします。検索用イチロー　ICHIROIchiroメジャーリーグ　MLB野球アメリカ米国メジャー引退
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