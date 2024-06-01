新品未使用‼️MAN WITH A MISSION(マンウィズ) 巻タオル

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⚠撮影の為イメージしやすいようマネキンを使用しましたが、「未使用」を配慮し、ゴムへの負担を考え、首元からかけて着用？にしております。検索してもなかなか出てこないMANWITHAMISSIONのライブグッズ‼️#ラップタオル#スカートタオル#巻きタオル #マンウィズ・ア・ミッション#ライブ#グッズ#希少大きさ平置き約57×93cm袋はありませんが未使用です現在検索しても出てこないマイウィズの希少グッズです♡⚠新品ですがタグがついておりません動物や喫煙者はおりませんが、柔軟剤や自宅の匂いは、どうしても他者にとって違和感を感じる場合があるかと思いますので、その点はご了承ください(私も感じることがあるので(^_^;)✎︎＿＿＿ᴍᴇᴍᴏ＿＿＿3年近く続くコロナ禍の中で飲食店を経営してる私には収入が激減し、いまだ厳しい生活が続いております⤵⤵孫が産まれ、少しでもミルクやオムツ代等の少しでも足しになればと出品しておりますので気になる商品がございましたら是非、ご支援の程お願い致します(・_・、)✎︎＿＿＿お願い＿＿＿█リサイクル包装にご協力お願い致します█⚠「ゆうゆうメルカリ便」を設定しておりますが、実際に梱包した際に発送方法を変更させて頂く場合がございます______________________________-̗̀❤︎̖́-他にも#ふぇりこらにて出品しておりますので気になるアイテムがございましたら同梱であればお値引も大きくしやすくなりますので是非1度ご覧下さいませ*ˊᵕˋ*人気グループ...MANWITHAMISSION(マンウィズ)